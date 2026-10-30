UDINESE-ROMA a Maresca: al VAR Paterna. AVAR Aureliano

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Serie A. La Roma sarà impegnata sul campo dell'Udinese con il calcio d'inizio in programma domani alle ore 18. La gara verrà diretta da Fabio Maresca, assistito da Lo Cicero e Rossi. Il quarto uomo è Chiffi, mentre ci sarà Paterna al VAR E Aureliano come AVAR.

UDINESE – ROMA Sabato 31/10 h. 18.00

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

(aia-figc.it)