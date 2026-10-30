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Calciomercato Roma, nuovo tentativo per Endrick: è una richiesta di Gasperini

Mercato
di Matteo Esposito
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La Roma torna a muoversi per Endrick. Dopo la sfida contro il Real Madrid il club giallorosso avrebbe chiesto nuovamente informazioni per l'attaccante brasiliano in vista del mercato di gennaio. Il classe 2006 sarebbe un obiettivo particolarmente gradito a Gian Piero Gasperini, che starebbe spingendo in prima persona per provare a chiudere l'operazione già nei primi giorni della sessione invernale.
La Roma, dunque, continua a monitorare la situazione del giocatore, che al Real Madrid sta trovando poco spazio e potrebbe valutare una partenza in prestito per avere maggiore continuità.
(Checco Oddo Casano)

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