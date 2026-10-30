Calciomercato Roma: Milan e Juventus sulle tracce di Ghilardi

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza....
Mile Svilar prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio al piede. Il portiere della Roma, infatti, anche oggi ha lavorato duramente in palestra come dimostra l'ultima storia Instagram post...
RETE SPORT - Il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole: Che partita sarà domani? Le diff...
Loading