News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Calciomercato Roma: Milan e Juventus sulle tracce di Ghilardi

Mercato
di FedericoL
Ghilardi al Maradona
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nelle ultime uscite si sta mettendo in mostra Daniele Ghilardi, sempre più dentro le rotazioni di Gasperini. L'ex centrale del Verona ha attirato su di se l'interesse di parecchie squadre. Come scrive Tuttomercato, Milan e Juventus avrebbero messo gli occhi sul difensore. In particolare i rossoneri, alla ricerca di un centrale difensivo in vista di gennaio.
(tmw.com)
VAI ALLA NEWS
D. Ghilardi

D. Ghilardi

ItalyItalia Età 23 Difensore

Friendly International

2026
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite1
Gol0
Assist1
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite6
Gol0
Assist1
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite5
Gol0
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
Ghilardi

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

cristante mora

La carica dei 120 chilometri percorsi: la Roma non ha mai corso come contro il Cagliari in questa stagione

LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza....

Screenshot 2026-10-30 145611

VIDEO - Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere

Mile Svilar prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio al piede. Il portiere della Roma, infatti, anche oggi ha lavorato duramente in palestra come dimostra l'ultima storia Instagram post...

gianluca nani udinese 1

Udinese, Nani: "Affronteremo una squadra straordinaria, servirà un mezzo miracolo"

RETE SPORT - Il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole: Che partita sarà domani? Le diff...

NOTIZIE POPOLARI
Kvernadze

Calciomercato Roma: primi contatti per Kvernadze. Anche Crystal Palace, Everton e Monaco sull'ala del Frosinone

jUAN jESUS

Instagram, lo sfogo di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan" (FOTO)

Pascini

Calciomercato Roma: D'Amico guarda in Brasile. Occhi sul terzino sinistro Kaua Pascini

football aboudramane diaby

Diaby: l'ex Primavera giallorosso condannato a 9 anni per sequestro di persona

nico williams molina

Nico Williams racconta l'assist decisivo nella finale dei Mondiali: "Se Molina non mi avesse spinto, non ci sarei arrivato neanche in mille vite" (VIDEO)

Koné

Koné si allena, ci sarà col Sassuolo

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading