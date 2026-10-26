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Ghilardi: "Do il meglio sotto pressione. Preferisco essere un leader silenzioso" (VIDEO)

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di FedericoL
Ghilardi al Maradona
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Daniele Ghilardi, in una breve intervista realizzata durante il ritiro con la Nazionale, ha parlato del suo approccio al calcio e sulla mentalità. Le sue parole: "Do il meglio sotto pressione. Disciplina, personalità e talento, questo per me è l’ordine”
Sulla leadership..
"Meglio un leader silenzioso, che parla nel momento giusto e con i modi giusti"
Sul sacrificio...
“Se sono esausto ma riesco a dare ancoa qualcosa resto in campo, se ho i crampi è giusto far entrare altri”
D. Ghilardi

D. Ghilardi

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