Ghilardi: "Do il meglio sotto pressione. Preferisco essere un leader silenzioso" (VIDEO)

Daniele Ghilardi , in una breve intervista realizzata durante il ritiro con la Nazionale, ha parlato del suo approccio al calcio e sulla mentalità. Le sue parole: "Do il meglio sotto pressione. Disciplina, personalità e talento, questo per me è l’ordine”

Sulla leadership..

"Meglio un leader silenzioso, che parla nel momento giusto e con i modi giusti"

Sul sacrificio...

“Se sono esausto ma riesco a dare ancoa qualcosa resto in campo, se ho i crampi è giusto far entrare altri”