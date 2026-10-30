VIDEO - Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere

Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere 🧤💪💛❤️ https://t.co/cNnRsNmWQX— laroma24.it (@LAROMA24) October 30, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LAROMA24.IT – La distanza tra percepito e realtà fa parte del calcio, con la tentazione di abbandonarsi a luoghi comuni o locuzioni concettuali che, a giro, vengono tirate fuori secondo l’occorrenza....
Nelle ultime uscite si sta mettendo in mostra Daniele Ghilardi, sempre più dentro le rotazioni di Gasperini. L'ex centrale del Verona ha attirato su di se l'interesse di parecchie squadre. Come scrive...
RETE SPORT - Il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole: Che partita sarà domani? Le diff...
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