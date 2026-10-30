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VIDEO - Svilar prosegue il percorso di recupero: allenamento in palestra per il portiere

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di FedericoL
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Mile Svilar prosegue nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio al piede. Il portiere della Roma, infatti, anche oggi ha lavorato duramente in palestra come dimostra l'ultima storia Instagram postata. Il belga tornerà a disposizione di Gasperini dopo la sosta per le nazionali.
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