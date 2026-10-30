Runjaic: "La Roma è una squadra in forma e lotta per il campionato. Contro le big non si parte senza speranze"

Alla vigilia di Udinese-Roma , in programma domani al Bluenergy Stadium, il tecnico bianconero Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini . Di seguito le dichiarazioni dell'allenatore dell'Udinese:

A Parma un punto per rompere la striscia consecutiva di sconfitte, ora però arriva una gara difficile. Che Udinese dobbiamo aspettarci con la Roma?

"Domani giochiamo contro la Roma, che è una squadra in forma, lo è da molto tempo, sta facendo molto bene. Si sta confermando su altissimi livelli, lottano per il campionato e hanno obiettivi a livello internazionale. Sono forti, ma l'anno scorso contro la Roma abbiamo fatto due buone gare. È un avversario complicato e verranno qui senza cambiare il loro stile di gioco, dovremo affrontare i duelli con la giusta intensità. Contro le squadre top non si parte senza speranze. Sarà la terza gara in settimana, a Parma c'è stato un passo avanti ottenendo un punto importante soprattutto per la testa, siamo usciti dal campo ottenendo qualcosa. Abbiamo fatto una prestazione solida, ma considerando le circostanze dobbiamo lavorare su questa strada".

Comincia a esserci un problema con il gol, stanno mancando quelli di Davis, Zaniolo dovrebbe dare il suo contributo: cosa manca per ritrovare gol e forma fisica? Chakvetadze in mediana si è mosso bene, è il suo ruolo?

"Sicuramente non è positivo e non è bello quando non si riescono a concretizzare le occasioni. Non stiamo segnando, però anche con il Parma abbiamo avuto delle occasioni, così come contro il Torino o il Cagliari. La situazione la conosciamo, è importante però anche restare compatti. Sappiamo la situazione e i risultati, stiamo lavorando sodo. Per quanto riguarda Davis e Zaniolo, ovviamente sono i nostri giocatori chiave. La situazione solita però non è quella attuale: sono giocatori insostituibili, ma non sono al 100% della forma. Possono con la loro qualità farci vincere le partite ed è positivo averli a disposizione. Penso si sia visto già contro il Parma quanto possono essere importanti per noi. È positivo averli a disposizione e, per quanto riguarda Chakvetadze, è un giocatore molto duttile: può fare il trequartista, la mezzala, si muove molto, è bravo a ricevere palla. Anche io lo sto conoscendo al meglio, visto che ha saltato la preparazione. Abbiamo dovuto schierarlo lì anche perché Piotrowski non ha ancora i novanta minuti. Ci sono altri ragazzi anche che possono giocare lì. Rispetto a Parma cambieremo qualcosina ma non molto. Fino alla sosta abbiamo due gare decisive con Roma e Venezia, dove dobbiamo mostrare le nostre qualità".