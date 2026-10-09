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FIGC, è ufficiale: si vota il 14 dicembre per eleggere il nuovo presidente

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di Francesca Altobelli
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La FIGC torna al voto il prossimo 14 dicembre per eleggere il presidente federale. Il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva, che si svolgerà presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.
La riunione è fissata alle 8:30 in prima convocazione e alle 11:00 in seconda convocazione.
All'ordine del giorno, oltre alla verifica dei poteri e all'elezione del presidente dell'Assemblea, ci saranno l'elezione dei consiglieri federali delle componenti e, soprattutto, quella del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
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