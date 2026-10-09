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Roma-Sassuolo: info biglietti. Al via la vendita

Campionato
di FedericoL
curva sud
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Il prossimo 7 novembre la Roma sarà impegnato all'Olimpico contro il Sassuolo alle 20:45. Da oggi sono in vendita i biglietti per il match. Di seguito il comunicato del club: "AS Roma comunica che a partire dalle ore 12:00 di venerdì 9 ottobre, sarà possibile acquistare i biglietti validi per la gara Roma - Sassuolo che si giocherà alle ore 20:45 del 7 novembre 2026. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, per singola transazione. I biglietti saranno emessi in modalità esclusivamente digitale, sarà quindi possibile scaricarli sul proprio dispositivo mobile e anche all'interno dell'app IL MIO POSTO. Non sarà quindi inviato alcun file PDF di riepilogo. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus per la stagione 2026/27, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l'acquisto di biglietti extra (NON CEDIBILI) anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. È possibile acquistare i biglietti con la tariffa dedicata solo online e sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un'unica transazione. Gli abbonati Plus potranno accedere al servizio di rivendita a partire dalle ore 10:00 del 23 ottobre. Il servizio del CAMBIO UTILIZZATORE sarà attivo a partire dalle ore 10 del 30 ottobre. In base alla tipologia di biglietto potrebbe essere richiesto un pagamento. Sarà possibile effettuare una sola modifica per sigillo fiscale". 
(asroma.com)
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