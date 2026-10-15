News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

As Roma: giornalisti trasferiti negli store. Stampa Romana sollecita CEO e Comune

Altre
di Francesca Altobelli
john galantic
Aggiungi come fonte preferita su Google
La vertenza che coinvolge quattro giornalisti dell’AS Roma, trasferiti prima dell’estate nei punti vendita del club, non si sblocca. I professionisti continuano a lavorare nei negozi, lontano dalle redazioni e dalle mansioni legate alla loro esperienza.
A denunciarlo è Stefano Ferrante, segretario dell’Associazione Stampa Romana, che ha definito la situazione surreale, sottolineando come la società potrebbe ricollocare i dipendenti in ruoli più coerenti con il loro percorso professionale. Il sindacato teme che la vicenda possa trasformarsi in una strategia volta a esasperare i lavoratori.
L’Associazione Stampa Romana ha chiesto un confronto diretto con John Galantic,CEO dell’AS Roma,sollecitando anche il coinvolgimento del Campidoglio. Il sindacato richiama l’attenzione sul progetto del nuovo stadio di Pietralata e sulle prospettive occupazionali legate all’opera.
La vicenda si inserisce in una fase di riorganizzazione del settore marketing del club, ma resta da chiarire perché siano stati coinvolti proprio quattro giornalisti,professionisti tra i 40 e i 50 anni con una significativa anzianità di servizio.
La vertenza resta aperta e, nonostante gli incontri e le rassicurazioni delle scorse settimane, non si intravedono ancora soluzioni concrete.
(RomaToday)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Leggi anche

«Dei tifosi è sempre er +»: Drugi dedica il nuovo murale al popolo giallorosso. E spunta il misterioso 'Magica+' anche sul sito della Roma (FOTO e VIDEO)«Dei tifosi è sempre er +»: Drugi dedica il nuovo murale al popolo giallorosso. E spunta il misterioso 'Magica+' anche sul sito della Roma (FOTO e VIDEO)
Trigoria: Galantic e D'Amico presenti a bordo campo durante la rifinitura pre Real Madrid (FOTO)Trigoria: Galantic e D'Amico presenti a bordo campo durante la rifinitura pre Real Madrid (FOTO)
FOTO - Instagram, Huijsen ricorda l'esperienza giallorossa: "Un piacere rivedervi romanisti, sempre nel cuore"FOTO - Instagram, Huijsen ricorda l'esperienza giallorossa: "Un piacere rivedervi romanisti, sempre nel cuore"
Galantic

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

huijsen real

Instagram, Huijsen ricorda l'esperienza giallorossa: "Un piacere rivedervi romanisti, sempre nel cuore" (FOTO)

Dean Huijsen ricorda la sua esperienza alla Roma con una storia pubblicata su Instagram. Il difensore spagnolo, oggi al Real Madrid, ha condiviso alcune immagini della serata di ieri, accompagnandole...

drugi

«Dei tifosi è sempre er +»: Drugi dedica il nuovo murale al popolo giallorosso. E spunta il misterioso 'Magica+' anche sul sito della Roma (FOTO e VIDEO)

A Garbatella un'opera che celebra la passione romanista attraverso le generazioni. Sulla sciarpa spunta «Magica+», il misterioso logo apparso anche sul sito ufficiale dell'AS Roma. Dopo aver immortala...

big massimo ascolto

TREVISANI: "Roma impaurita dopo il 3-2, sapeva come sarebbe finita" - BALZANI: "La Roma deve imparare a gestire i minuti finali"

All’indomani della beffa subita all'Olimpico contro il Real Madrid nei minuti finali, l'amarezza per un'impresa sfumata domina i dibattiti dell'etere romano. Riccardo Trevisani indica il crollo psicol...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini (1)

Gasperini: "Ci siamo piantati. Li abbiamo surclassati in tutto. Dybala ha un risentimento"

dybala

ROMA-REAL MADRID: le pagelle. MALEN 7.5 "Harry Potter" - DYBALA 5.5 "Roger abbiamo un problema"

mourinho

Roma-Real Madrid, Mourinho: "Per 20 minuti un Real impossibile da fermare, i giocatori della Roma erano morti. Impossibile che prendano Endrick"

kone real

Koné, infortunio muscolare ai flessori contro il Real. Gasperini: "Ha una elongazione"

De Rossi

De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid. Il fatto di aver già giocato contro mi potrebbe aiutare"

Dybala

Dybala, domani esami strumentali per la Joya dopo l'infortunio con il Real Madrid

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading