As Roma: giornalisti trasferiti negli store. Stampa Romana sollecita CEO e Comune

La vertenza che coinvolge quattro giornalisti dell’AS Roma, trasferiti prima dell’estate nei punti vendita del club, non si sblocca. I professionisti continuano a lavorare nei negozi, lontano dalle redazioni e dalle mansioni legate alla loro esperienza.

A denunciarlo è Stefano Ferrante, segretario dell’Associazione Stampa Romana, che ha definito la situazione surreale, sottolineando come la società potrebbe ricollocare i dipendenti in ruoli più coerenti con il loro percorso professionale. Il sindacato teme che la vicenda possa trasformarsi in una strategia volta a esasperare i lavoratori.

L’Associazione Stampa Romana ha chiesto un confronto diretto con anche il coinvolgimento del Campidoglio. Il sindacato richiama l’attenzione sul progetto del nuovo stadio di Pietralata e sulle prospettive occupazionali legate all’opera. ha chiestocon John Galantic,CEO dell’AS Roma ,sollecitando. Il sindacato richiama l’attenzione sul progetto del nuovo stadio di Pietralata e sulle prospettive occupazionali legate all’opera.

La vicenda si inserisce in una fase di riorganizzazione del settore marketing del club, ma resta da chiarire perché siano stati coinvolti proprio quattro giornalisti,professionisti tra i 40 e i 50 anni con una significativa anzianità di servizio.

La vertenza resta aperta e, nonostante gli incontri e le rassicurazioni delle scorse settimane, non si intravedono ancora soluzioni concrete.

(RomaToday)