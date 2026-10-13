Trigoria: Galantic e D'Amico presenti a bordo campo durante la rifinitura pre Real Madrid (FOTO)

📸 Presenti a bordo campo anche Galantic e D'Amico #asroma #trigoria #romarealmadrid https://t.co/ZSwdxnHOsv— laroma24.it (@LAROMA24) October 13, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Novità nella rifinitura pre Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Alla seduta di allenamento, infatti, ha preso parte anche il centrocampista classe 2007 Francesco Panico, aggregato alla pr...
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Partita importante per la squadra giallorossa, che dovrà far a meno...
Inizia la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio dell'allenamento, i calciatori gia...
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