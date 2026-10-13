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Trigoria: la rifinitura in vista del Real Madrid. Palleggi ed esercizi di mobilità FOTO E VIDEO)

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
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Inizia la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio dell'allenamento, i calciatori giallorossi hanno cominciato ad entrare in campo. 
Inizia il riscaldamento, palleggi e passaggi al volo per la squadra in questa primissima fase di rifinitura. 
Primi esercizi di mobilità per gli uomini di Gasperini. In gruppo anche Koulierakis. 

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