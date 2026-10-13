Trigoria: la rifinitura in vista del Real Madrid. Palleggi ed esercizi di mobilità FOTO E VIDEO)

🟡🔴 Inizia la rifinitura in vista di #RomaRealMadrid ⚽️ La squadra è scesa in campo intorno alle 15:30. Primi palleggi e passaggi al volo https://t.co/IHROOgls7Z— laroma24.it (@LAROMA24) October 13, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Partita importante per la squadra giallorossa, che dovrà far a meno...
Alla vigilia del match contro il Real Madrid valido per la seconda giornata di Champions League, il centravanti della Roma Malen ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati, il rosso r...
Oggi alle ore 18, allo Stadio Olimpico, José Mourinho interverrà in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma. Il tecnico del Real Madrid sarà affiancato in conferenza dal cen...
Loading