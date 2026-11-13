Calciomercato Roma: a fine stagione la decisione sul rinnovo di Dybala. De Roon verso il prolungamento

Lacomincia già a pianificare i rinnovi di contratto. Come scrive TMW, verrà rimandata a fine anno la scelta sul prolungamento di. L'argentino è fermo da un mese prer un problema al polpaccio, ed è per questo che un possibile rinnovo contrattuale verrà valutato al termine della stagione, molto dipenderà anche da Gasperini. Ha convinto tutti, invece Marten: l'inetenzione di tutte le parti è quella di proseguire insieme.