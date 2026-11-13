Paresce: l'ex scout giallorosso riparte dal Levski Sofia

Paresce: l'ex scout giallorosso riparte dal Levski SofiaAltre
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Lazio, Isaksen: "I tifosi della Roma mi chiedono foto e autografi. C'è grande rispetto"
Direttamente dal ritiro della nazionale danese, il calciatore della Lazio, Gustav Isaksen, ha parlato al quotidiano anche della sua vita fuori dal campo nella Capitale. L'attaccante si è soffermato an...
Instagram, Ndicka celebra la vittoria della Costa D'Avorio: “Per la nazione, con orgoglio” (FOTO)
Inizio con il piede giusto per Evan Ndicka nella sosta delle nazionali. Il difensore della Roma è stato protagonista assoluto nella vittoria per 2-1 ottenuta dalla sua Costa d’Avorio contro il Gambia,...
Instagram, De Roon tra campo e famiglia: "Ruoli diversi, stesso impegno" (FOTO)
Marten De Roon ha confermato di essere un giocatore chiave per Gian Piero Gasperini. Il numero 15 giallorosso si è fatto trovare pronto nell'ultimo mese e ha risposto presente con delle ottime prestaz...