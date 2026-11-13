Paresce: l'ex scout giallorosso riparte dal Levski Sofia

Nuova avventura per l'ex scout della Roma Enrico Paresce, che ripartirà dal Levski Sofia nel ruolo di Football Director. Questo il comunicato del lcub bulgaro:

"PFC "Levski" annuncia l'incarico di Enrico Paresce come Football Director. Egli supervisionerà e coordinerà le attività del reparto calcistico nel club e assicurerà l'efficace implementazione della strategia sportiva attraverso la pianificazione sistematica della squadra, attirando giocatori, gestendo contratti e organizzando attività calcistiche. In collaborazione stretta con il direttore sportivo e l'allenatore senior, Enrico Paresce supervisionerà il mercato dei trasferimenti e assicurerà la sua implementazione"