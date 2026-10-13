News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Real Madrid, tra i convocati ci sarà Vasquez: il portiere inserito in lista Champions

Coppe europee
di gabrielechianello
trigoria vasquez 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Partita importante per la squadra giallorossa, che dovrà far a meno di Mile Svilar alle prese con l'infortunio al piede rimediato poco prima della partita contro il Como. In porta ci sarà ancora Gollini, con Vasquez che era stato reintegrato in lista Serie A ed era finito in panchina nella gara contro la squadra di Fabregas. Il portiere colombiano, inoltre, è stato anche inserito in lista Champions e sarà disponibile per la gara contro i blancos.

Leggi anche

Real Madrid, sarà Tchouaméni ad affiancare Mourinho in conferenza stampaReal Madrid, sarà Tchouaméni ad affiancare Mourinho in conferenza stampa
VIDEO - Gasperini: “A Mourinho prenderei l’empatia con cui riesce a farsi acquistare giocatori straordinari”VIDEO - Gasperini: “A Mourinho prenderei l’empatia con cui riesce a farsi acquistare giocatori straordinari”
RomaChampions League

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

WhatsApp Image 2026-10-13 at 15.38.15

Trigoria: la rifinitura in vista del Real Madrid. Palleggi ed esercizi di mobilità FOTO E VIDEO)

Inizia la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid per la Roma di Gian Piero Gasperini. Pochi minuti prima delle 15:30, orario previsto per l'inizio dell'allenamento, i calciatori gia...

Mourinho

Real Madrid, sarà Tchouaméni ad affiancare Mourinho in conferenza stampa

Oggi alle ore 18, allo Stadio Olimpico, José Mourinho interverrà in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma. Il tecnico del Real Madrid sarà affiancato in conferenza dal cen...

gasperini conferenza como 1

VIDEO - Gasperini: “Il nostro atteggiamento ci ha portato a conquistare la Champions League. Non dobbiamo snaturarci”

La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Alla vigilia della partita dell’Olimpico, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini è...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

GASPERINI: "Dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. Mourinho? Ha la capacità di farsi acquistare grandi giocatori. Qui lo hanno amato"

stadio

Stadio della Roma, arriva il via libera della Regione Lazio alla VIA: cosa cambia per Pietralata

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Bove

VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

Paulo Dybala

Joya di Roma. Prima il Real poi il rinnovo?

WhatsApp Image 2026-10-13 at 14.29.28

MALEN: "Siamo concentrati su noi stessi. Contro il Como non volevo fare male a nessuno, ho chiesto scusa alla squadra. Domani sarà speciale"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading