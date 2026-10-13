Real Madrid, sarà Tchouaméni ad affiancare Mourinho in conferenza stampa

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Una giornata di squalifica per Donyell Malen dopo il cartellino rosso inflitto da Fabbri in Como-Roma. È questa la decisione presa dal giudice sportivo. L'attaccante olandese, salterà, quindi, il matc...
Direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, Donyell Malen è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid....
La Roma torna a giocare in Champions League davanti ai propri tifosi. Domani sera, alle ore 21, allo Stadio Olimpico arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. I giallorossi sono attesi da una sfida...
Loading