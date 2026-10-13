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Real Madrid, sarà Tchouaméni ad affiancare Mourinho in conferenza stampa

Coppe europee
di Fabio D'Ascanio
Mourinho
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Oggi alle ore 18, allo Stadio Olimpico, José Mourinho interverrà in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro la Roma. Il tecnico del Real Madrid sarà affiancato in conferenza dal centrocampista francese Aurélien Tchouaméni
Domani alle 21, i giallorossi sfideranno i Blancos nel match valido per la seconda giornata della fase campionato della Champions League. 

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