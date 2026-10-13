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VIDEO - Gasperini: “A Mourinho prenderei l’empatia con cui riesce a farsi acquistare giocatori straordinari”

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di gabrielechianello
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La Roma si prepara ad affrontare il Real Madrid allo stadio Olimpico nella gara valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Alla vigilia del match, l’allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi trattati anche, inevitabilmente, quello relativo all’ex allenatore romanista José Mourinho, ai precedenti con il tecnico portoghese e cosa lo rende speciale: "C'era l'Inter di Mourinho che era molto forte ed era difficile vincere. Poi con la Roma mentre ero all'Atalanta e lì l'Atalanta se vogliamo aveva preso un po' il posto della Roma. Per José parlano i risultati, uno dei più vincenti in assoluto. Se potessi prendere qualcosa sarebbe l'empatia per farsi prendere giocatori straordinari e spendere cifre notevoli, questo è fantastico".

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