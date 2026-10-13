GASPERINI: "Sfidiamo una delle migliori d'Europa, dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. La gente qui ha amato Mourinho"

La Roma torna a giocare in Champions League davanti ai propri tifosi. Domani sera, alle ore 21, allo Stadio Olimpico arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. I giallorossi sono attesi da una sfida stellare contro i Blancos per la seconda giornata della fase campionato. Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Ecco le parole del tecnico giallorosso.

Arriva una delle squadre più ricche di campioni al mondo che in questo momento non ha ancora un'identità.

"Lo verifichiamo domani. Per noi è un buon momento. Abbiamo voglia di misurarci con una squadra che è tra le migliori d'Europa, anche se magari ha bisogno di rodaggio perché ha cambiato allenatore e modo di giocare. Rimane una squadra che ha battuto l'Inter, è una gara di prestigio che vale anche per la classifica"

Cosa deve fare la Roma per avvicinarsi

"Avere come metro di paragone il Real Madrid è difficile. Non è quello il paragone. Dobbiamo misurarci sul campo per quella che sarà la partita. Abbiamo giocato contro Inter e Como che sono tra le migliori d'Italia, una tra le migliori d'Europa. Il nostro obiettivo è capire quanto possiamo essere competitivi"

Che tipo di riconoscimento si aspetta per Mourinho?

"Nei confronti di Mourinho c'è stato un amore importante da i tifosi. Merita il riconoscimento della gente. Poi inizia la partita e si lasciano perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà solo per la propria squadra"

Rispetto alla Roma di Mourinho questa che squadra è?

"Sono squadre diverse, ogni squadra ha le sue caratteristiche. Quella era una Roma con un entusiasmo dovuto alla nuova proprietà. Questa è una squadra che sta crescendo, molto tosta e convinta, c'è un ambiente fantastico nel nostro gruppo ed è comunque una squadra capace di rientrare in Champions. A volte è più importante di un trofeo perché dà risorse importanti al club per migliorarsi".

Chiederà Endrick a Mourinho a fine partita?

"Non credo. Il mercato di gennaio ora non ci interessa. Abbiamo intrapreso un percorso di partite. Domani è un evento che manca da tanto tempo qui"

Contro squadre del genere l'atteggiamento difensivo deve essere sempre lo stesso?

"Nel secondo tempo di Como quando sei in inferiorità numerica è un altro tipo di partita. Il nostro atteggiamento ci ha portati a conquistare la Champions, è chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid ma non è la prima squadra di valore che incontriamo. Il Real è una squadre che quando pensi di metterli in difficoltà è il momento che ti fanno gol. Fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori. Non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche"

Pensa di poter ripartire dal fatto di esserci arrivato molto vicino con l'Atalanta in Champions

"Chiaramente è il mio obiettivo e la mia speranza. L'Atalanta arrivava da una posizione più bassa rispetto alla Roma. Non ha vinto in Champions, ma ha vinto l'Europa League, una manifestazione molto complicata. Questa è una cosa che riguarda tutte le squadre italiane, la Champions manca dal 2010. In questo momento non possiamo lanciare proclami, abbiamo bisogno di far crescere ognuno il proprio orticello e poi il percorso è ancora lungo"

Ha affrontato molte volte Mourinho. Nelle ultime tre ha ottenuto due vittorie e un pareggio. Cosa rende speciale Mourinho? E se potesse prendere una cosa sola quale sarebbe

"C'era l'Inter di Mourinho che era molto forte ed era difficile vincere. Poi con la Roma mentre ero all'Atalanta e lì l'Atalanta se vogliamo aveva preso un po' il posto della Roma. Per José parlano i risultati, uno dei più vincenti in assoluto. Se potessi prendere qualcosa sarebbe l'empatia per farsi prendere giocatori straordinari e spendere cifre notevoli, questo è fantastico"

Dopo Como come ha trovato la squadra in così poco tempo? E le situazioni di Cristante e Koulierakis

"Koulierakis è rientrato ieri in gruppo. Cristante ci vuole ancora un po' di tempo. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento con chi non ha giocato, con gli altri lo faremo dopo. Non ci sono acciacchi, la partita di Como è stata dispendiosa ma in questo momento abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite"

Sul momento del Real Madrid

"Come ho detto prima il Real ha bisogno forse ancora di rodaggio. Però è una squadra che ha grandi risorse, rimane una squadra in grado di poter vincere qualunque tipo di partita. Poi sul piano puramente del gioco ha margini e potrà migliorare"

Dove potrà arrivare il Real Madrid in questa stagione?

"Bisognerà vedere questa Champions. Quando davanti hai Mbappé, Vinicius, non sto ad elencarli tutti. Hai giocatori straordinari in grado di poter risolvere la partita però magari perdi un po' sulla compattezza della squadra. La Champions gli sarà utile per confrontarsi con squadre che sembrano più squadre ma hanno meno qualità"