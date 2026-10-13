MALEN: "Siamo concentrati su noi stessi. Contro il Como non volevo fare male a nessuno, ho chiesto scusa alla squadra. Domani sarà speciale"

Direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, Donyell Malen è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. L'incontro è in programma domani alle ore 21, sarà il ritorno della Roma all'Olimpico nella massima competizione europea e anche quello dell'ex José Mourinho. Ecco le parole dell'attaccante olandese in vista del big match di Champions.

Senti che la Roma abbia ridotto il divario con le grandi d'Europa?

"In questo momento quello che conta è concentrarsi su noi stessi, non sulla distanza colmata o meno. Per l'ultima partita in campionato c'è delusione, ma è chiaro che la mia intenzione non era di far male a nessuno. Domani ci possiamo confrontare contro una delle migliori d'Europa"

Quanto conterà la spinta dei tifosi?

"Sarà importante perché la gente ti trascina sempre nei momenti più difficili della partita"

Come pensi di viverla anche alla luce di quanto successo in passato con il Real?

"Sicuramente sarà un'esperienza speciale. Da quando sono arrivato uno degli obiettivi era la Champions e ci siamo riusciti. Ora abbiamo la possibilità di goderci una serata con una partita contro il Real Madrid che è una squadra speciale per definizione"

Cosa rappresenta di così speciale Roma e la Roma?

"Determinante è stato l'allenatore per la fiducia, ma anche i compagni che mi hanno accolto, lo staff e il sostegno di una tifoseria così calda hanno contribuito al mio ambientamento"

Domani ritroverai Bellingham. Hai avvertito i compagni sulle pericolosità di Bellingham e se lo hai sentito

"Non ci siamo parlati, è da tempo che non giochiamo insieme. Tutti lo conoscono, è un giocatore speciale. Sarà un'occasione per rivederlo. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto"

Hai avuto un senso di responsabilità per quello che è successo a Como?

"Certamente, dopo la partita mi sono scusato nello spogliatoio. Per me è stato molto stressante seguire la partita da lì. Domani è una partita diversa, farò il possibile per aiutare la squadra"