VIDEO - Wesley, la reazione social dopo il polverone: "Focus su ciò che conta davvero"

@wesleyfranca
Foco no que realmente importa. 💛❤️💛❤️♬ som original - Dj japa NK
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La Roma ospita il Cagliari nella nona giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico gli uomini guidati da Gasperini cercano i tre punti dopo il pareggio per 3-3 in casa del Napoli. Come riportato da Simon...
La Roma ospita allo stadio Olimpico per il Cagliari nel match valido per la nona giornata di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria nel primo turno infrasettimanale della stagione dopo il pareggio...
Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese. I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi...
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