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VIDEO - Wesley, la reazione social dopo il polverone: "Focus su ciò che conta davvero"

Social Network
di Francesca Altobelli
Wesley
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Dopo le polemiche e lo scompiglio creatosi nelle ultime ore a causa delle dichiarazioni social della moglie, Wesley sceglie la via del lavoro e della concentrazione totale sul campo.
Il terzino della Roma ha affidato la sua risposta a un video pubblicato sul proprio profilo TikTok: nelle immagini,girate ieri sera, il classe 2003 si mostra impegnato in una sessione di esercizi fisici tra le mura domestiche, seguito dal suo preparatore atletico. A chiarire la posizione del brasiliano è la didascalia a corredo del post: "Focus su ciò che conta davvero".
Un messaggio chiaro ed essenziale con cui il giocatore intende allontanare le distrazioni extracampo per rimettere al centro della scena solo il lavoro quotidiano e la Roma.
@wesleyfranca

Foco no que realmente importa. 💛❤️💛❤️

♬ som original - Dj japa NK

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