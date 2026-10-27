Pacchi di soldi e affari di famiglia: il "pasticcio" di Wesley sui social

tradimenti, denaro, alcol e supercar. Tutti ingredienti che fanno parte della vita social di França, il calciatore della Nainggolan, che in passato ha tenuto una diretta Instagram a Capodanno da ubriaco (...) Ostentazione,, denaro, alcol e. Tutti ingredienti che fanno parte della vita social di Wesley , il calciatore della Roma arrivato nella Capitale nell'estate del 2025. I problemi sorgono quando fuori dal terreno di gioco, quella disciplina che si vede ogni domenica viene a mancare. Non una novità a Trigoria, basti pensare a, che in passato ha tenuto una diretta Instagram a Capodanno da ubriaco (...)

Uno degli ultimi post su TikTok sembra uscito da un video rap: mazzette di banconote da 50 euro sistemate davanti alla postazione da gaming e due orologi preziosi da diverse migliaia di euro. Da dove vengono quei soldi, se siano solo delle riproduzioni oppure banconote autentiche, non è dato a saperlo. Di certo l'ostentazione di tanta ricchezza non è passata inosservata, soprattutto considerando che nel settembre del 2025 dei ladri avevano già tentato di intrufolarsi nella sua villa a Casal Palocco. Non solo, a inizio ottobre aveva mostrato la sua collezione di automobili, mentre pochi giorni dopo è stato immortalato a Ponte Milvio al volante della sua Lamborghini (...)

Lo scorso luglio ha pubblicato un filmato nel quale mostrava alla moglie Amanda alcuni accessori virtuali acquistati tra cui un coltello digitale pagato oltre duemila euro. E se la vita virtuale è movimentata anche quella reale non è da meno. Ieri la moglie è stata protagonista di un durissimo sfogo nel quale accusa reiterati tradimenti (...)

In effetti anche quando giocava nel Flamengo era salito agli onori delle cronache per alcune vicende che poco avevano a che fare con il calcio: nel marzo del 2024 un imprenditore lo denunciò per una presunta aggressione avvenuta in un chiosco in spiaggia. Nell'agosto dello stesso anno fece discutere un video che lo ritraeva in discoteca dopo una sconfitta col Botafogo. Il timore che i suoi comportamenti possano un giorno incidere sulla resa sportiva.

(Il Messaggero)