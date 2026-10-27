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Udinese-Roma: sold out il settore ospiti. Attesi 1300 romanisti

Biglietti
di Fabio D'Ascanio
settore ospiti roma 3
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Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese.
I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochissimi giorni: sono attesi circa 1300 romanisti. Per la tifoseria romanista è senza dubbio una trasferta speciale, infatti non è un segreto il rispetto reciproco con la tifoseria friulana.

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