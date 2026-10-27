Udinese-Roma: sold out il settore ospiti. Attesi 1300 romanisti

Sabato 31 ottobre, alle ore 18, la Roma scenderà in campo al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida di campionato contro l'Udinese.

I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochissimi giorni: sono attesi circa 1300 romanisti. Per la tifoseria romanista è senza dubbio una trasferta speciale, infatti non è un segreto il rispetto reciproco con la tifoseria friulana.