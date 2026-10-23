Udinese-Roma: tutte le info per i biglietti del settore ospiti

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Domani, alle ore 18, allo stadio "Maradona" Napoli e Roma si affronteranno nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Un big match senza dubbio molto atteso, in cui la squadra d...
Non ha mai reciso del tutto il filo che lo lega alla Capitale. Justin Kluivert torna a far parlare di sé in ottica romanista, e lo fa nella notte europea che ha visto il suo Bournemouth travolgere il ...
Anche per la Juventus non c'è pace sul fronte infermeria. Arrivano brutte notizie per Zeki Celik e Nico Gonzalez. I controlli medici a cui si sono sottoposti i due calciatori bianconeri hanno conferma...
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