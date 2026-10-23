Udinese-Roma: tutte le info per i biglietti del settore ospiti

Blu Energy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata di Serie A. I tifosi della Roma si preparano alla trasferta in Friuli. Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00 , aldi Udine, andrà in scena, valida per la 10ª giornata di Serie A.

Di seguito tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei tagliandi dedicati al settore ospiti.

in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 23 ottobre sul circuito TicketOne al prezzo di 40 euro. La vendita si concluderà ufficialmente alle ore 18:00 del giorno stesso della partita, con la precisazione che durante il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi direttamente presso l'impianto sportivo. biglietti per il settore ospiti destinato ai sostenitori giallorossi saranno messisul circuitoal prezzo di. La vendita siufficialmente alle ore, con la precisazione che durante il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi direttamente presso l'impianto sportivo.

Prima di procedere all'acquisto del biglietto è fondamentale effettuare la preventiva autorizzazione della propria AS Roma Card collegandosi alla pagina TicketOne Post-Order Sport. Una volta effettuato l'accesso o la registrazione al sito, basterà entrare nella sezione "Autorizzazione tessere" e completare la richiesta inserendo il proprio nome, cognome, data e paese di nascita, oltre al numero esatto della Fidelity Card. A conferma avvenuta, il sistema fornirà un codice di riscontro,solitamente corrispondente alla propria data di nascita nel formato giorno, mese e anno, da utilizzare poi al momento dell'acquisto finale.

(asroma.com)