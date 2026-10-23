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Udinese-Roma: tutte le info per i biglietti del settore ospiti

Biglietti
di Francesca Altobelli
udinese roma tifosi
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I tifosi della Roma si preparano alla trasferta in Friuli. Sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00, al Blu Energy Stadium di Udine, andrà in scena Udinese-Roma, valida per la 10ª giornata di Serie A.
Di seguito tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei tagliandi dedicati al settore ospiti.
I biglietti per il settore ospiti destinato ai sostenitori giallorossi saranno messi in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 23 ottobre sul circuito TicketOne al prezzo di 40 euro. La vendita si concluderà ufficialmente alle ore 18:00 del giorno stesso della partita, con la precisazione che durante il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi direttamente presso l'impianto sportivo.
Prima di procedere all'acquisto del biglietto è fondamentale effettuare la preventiva autorizzazione della propria AS Roma Card collegandosi alla pagina TicketOne Post-Order Sport. Una volta effettuato l'accesso o la registrazione al sito, basterà entrare nella sezione "Autorizzazione tessere" e completare la richiesta inserendo il proprio nome, cognome, data e paese di nascita, oltre al numero esatto della Fidelity Card. A conferma avvenuta, il sistema fornirà un codice di riscontro,solitamente corrispondente alla propria data di nascita nel formato giorno, mese e anno, da utilizzare poi al momento dell'acquisto finale.
(asroma.com)
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