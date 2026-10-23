Rientra Cristante, dubbio Lulli-Molina Panchina per Mora

Con gli uomini contati ma ambizioni intatte lavive la vigilia del big match di domani con il. (...) Gasperini, che ha deciso di non parlare in conferenza, non potrà contare sumentre, dopo la convocazione in coppa, può tornare a giocare da titolare. Proprio intorno alla presenza di Cristante si scioglierà il principale dubbio di formazione. Qualora Gasperini dovesse puntare su di lui, il numero 4 farebbe coppia in mediana con De Roon, mentre Pisilli salirebbe sulla trequarti con Soulé, ai lati di Malen. Proprio l'emergenza in avanti, infatti, potrebbe portare il tecnico a tenere Mora in panchina, per avere un cambio offensivo. Sulle fasce, ballottaggio tra, con Wesley a sinistra. In difesa, davanti a Golfini, torna il terzetto Mancini, Ndicka e Hermoso.