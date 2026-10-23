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Rientra Cristante, dubbio Lulli-Molina Panchina per Mora

La penna degli Altri
di FedericoL
Lulli
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Con gli uomini contati ma ambizioni intatte la Roma vive la vigilia del big match di domani con il Napoli. (...) Gasperini, che ha deciso di non parlare in conferenza, non potrà contare su Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala, mentre Cristante, dopo la convocazione in coppa, può tornare a giocare da titolare. Proprio intorno alla presenza di Cristante si scioglierà il principale dubbio di formazione. Qualora Gasperini dovesse puntare su di lui, il numero 4 farebbe coppia in mediana con De Roon, mentre Pisilli salirebbe sulla trequarti con Soulé, ai lati di Malen. Proprio l'emergenza in avanti, infatti, potrebbe portare il tecnico a tenere Mora in panchina, per avere un cambio offensivo. Sulle fasce, ballottaggio tra Lulli. e Molina, con Wesley a sinistra. In difesa, davanti a Golfini, torna il terzetto Mancini, Ndicka e Hermoso.
(corsera)
Napoli-RomaCristanteLulli

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