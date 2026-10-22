VIDEO - Svilar aggiorna i romanisti sul recupero: il portiere lavora continuamente in palestra

🧤Mile #Svilar non si ferma 💪🏻 🐺Il numero 99 giallorosso aggiorna continuamente i tifosi romanisti sul suo percorso di recupero 💛❤️ #ASRoma https://t.co/XMmIUDEoQA— laroma24.it (@LAROMA24) October 22, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma si prepara al big match in casa del Napoli. Sabato, alle ore 18, i giallorossi saranno ospiti della squadra azzurra allo stadio Maradona. Domani, nella giornata di vigilia, come confermato da...
In questo avvio di campionato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra è senza dubio Darryl Bakola. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di ottime prestazioni in cui ha fatt...
Nell'ottava giornata di Serie A, la Roma sarà impegnata sul campo del Napoli guidato da Massimiliano Allegri. Il match è in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Maradona. I tifosi giall...
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