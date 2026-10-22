VIDEO - Svilar aggiorna i romanisti sul recupero: il portiere lavora continuamente in palestra

Calciomercato Roma: anche la Juve e club di Premier League su Bakola. Il Sassuolo chiude alla cessione a gennaio

ott 22, 13:26

In questo avvio di campionato uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra è senza dubio Darryl Bakola. Il centrocampista del Sassuolo è stato protagonista di ottime prestazioni in cui ha fatt...