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VIDEO - Svilar aggiorna i romanisti sul recupero: il portiere lavora continuamente in palestra

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di Fabio D'Ascanio
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Mile Svilar continua il suo percorso di recupero in Belgio dopo l'infortunio al dito del piede che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese. Il portiere giallorosso, tramite il suo profilo Instagram, aggiorna continuamente i tifosi giallorossi pubblicando diversi video in cui si allena in sala pesi. Esercizi di forza e mobilità, Svilar vuole tornare più forte di prima. La Roma lo aspetta. Il ritorno è fissato dopo la sosta per le nazionali di novembre.

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