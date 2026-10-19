Oggi i premi Scopigno e Pulici con Malen, Svilar e Fabregas

Si svolgerà stamattina al Salone d'Onore del Coni la 25edima edizione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Fabregas e Chivu hanno vinto ex aequo quello come miglior allenatore della A.

Malen nella categoria calciatori. L'olandese interverrà in video-call insieme a Svilar (premiato come miglior portiere). La giuria ha invece sceltonella categoria calciatori. L'olandese interverrà in video-call insieme a(premiato come miglior portiere).

(Gasport)