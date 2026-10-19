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Oggi i premi Scopigno e Pulici con Malen, Svilar e Fabregas

La penna degli Altri
di R.P.
Svilar
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Si svolgerà stamattina al Salone d'Onore del Coni la 25edima edizione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici. Fabregas e Chivu hanno vinto ex aequo quello come miglior allenatore della A.
La giuria ha invece scelto Malen nella categoria calciatori. L'olandese interverrà in video-call insieme a Svilar (premiato come miglior portiere).
(Gasport)
SvilarBobby Malen

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