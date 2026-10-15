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Instagram, Svilar guarda al futuro dopo l'infortunio: "Anche questo passerà" (FOTO)

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di FedericoL
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Dopo l'infortunio al piede che lo terrà fuori per circa un mese, Mile Svilar non si abbatte e guarda al futuro. Il portiere giallorosso, infatti, ha pubblicato una carrellata di scatti su Instagram di questi ultimi giorni tra lavoro di recupero ed esami. "Anche questo passerà", il messaggio del numero 99 giallorosso.

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