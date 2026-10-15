Instagram, Svilar guarda al futuro dopo l'infortunio: "Anche questo passerà" (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Curva Sud, in occasione di Roma-Genoa, ha organizzato una raccolta di offerte per il finanziamento delle future coreografie. Questo il messaggio dei gruppi romanisti: "In occasione di Roma-Genoa sa...
È stata presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma "RADICI", la docuserie ideata da DDR Media e Damocle, che racconta il ritorno di Daniele De Rossi all'Ostiamare, la società nella quale ha mosso...
Dopo la sconfitta della prima giornata contro il Benfica, vittoria importante per il Milan che batte 40 in trasferta il Salisburgo nella seconda giornata di Europa League. Mattatore di giornata il gio...
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