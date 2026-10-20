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VIDEO - Svilar no stop: il portiere continua a lavorare in palestra dopo l'infortunio al dito del piede

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di Fabio D'Ascanio
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Mile Svilar lavora e lo fa senza sosta per tornare il prima possibile e nelle migliori condizioni agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il numero 99 giallorosso si trova in Belgio, dove sta lavorando con il suo coach nonostante l'infortunio al dito del piede. Esercizi di mobilità e forza in sala pesi per il portiere della Roma, sempre con il tutore al piede destro.

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