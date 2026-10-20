VIDEO - Svilar no stop: il portiere continua a lavorare in palestra dopo l'infortunio al dito del piede

🟡🔴 #Svilar no stop: il portiere continua a lavorare in palestra dopo l’infortunio al dito del piede 💪🏻 #ASRoma https://t.co/oTidc4O1fu— laroma24.it (@LAROMA24) October 20, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma Primavera vince in maniera netta contro lo Slovan Bratislava nel terzo impegno stagionale di Youth League. I giallorossi si impongono con un rotondo 5-0 tra le mura amiche del Tre Fontane. Sup...
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia, lo Josè Mourinho è tornato sulla vittoria contro la Roma parlando delle scelte di formazione. Le sue parole: "Valverde e Gule...
Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni in merito alla settima giornata del campionato di Serie A. Nessuna multa per la Roma, mentre altri club come Napoli, Como, Fiorentina, Venezia, Bologna, S...
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