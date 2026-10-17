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Instagram, Svilar ancora al lavoro in palestra: prosegue il percorso di recupero (FOTO)

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di Paolo Rosi
svilar storia ig 17102026
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Mile Svilar prosegue il lavoro in palestra. Il portiere della Roma ha condiviso una storia su Instagram che lo mostra impegnato in esercizi per le gambe con i pesi, indossando ancora il tutore al piede.
Svilar ha riportato una frattura da stress alla parte inferiore del quinto dito del piede durante un esercizio in allenamento. Gasperini ha indicato tempi di guarigione di almeno un mese. L'obiettivo è il rientro dopo la sosta per le nazionali di novembre.
svilar storia ig 17102026
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