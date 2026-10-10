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VIDEO - Il momento dell'infortunio di Svilar: ecco come si è fatto male il portiere giallorosso

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di Fabio D'Ascanio
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Tegola in casa Roma. Gian Piero Gasperini perde per un mese Mile Svilar a causa di una frattura non scomposta al dito del piede. Il portiere giallorosso, che sarà sostituito da Gollini, tornerà in campo a novembre, dopo la seconda sosta per le nazionali.
Svilar si è fatto male in allenamento, una "spinta da stress" come ha affermato anche Gasperini in conferenza stampa. Come si vede dal video, non ci sono stati contatti né con i compagni né con il terreno di gioco.

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