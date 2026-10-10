VIDEO - Il momento dell'infortunio di Svilar: ecco come si è fatto male il portiere giallorosso

📹 Questo il video dell'infortunio di Svilar, raccontato da Gasperini in conferenza stampa. Come si vede dal video non ci sono contatti né con compagni nè con il terreno di gioco #asroma #trigoria https://t.co/M6rrhqZ5Ho— laroma24.it (@LAROMA24) October 10, 2026
L'Inter non sbaglia e senza problemi supera il Parma di Alberto Gilardino per 3-0. Tre gol arrivati tutti nel primo tempo. A segno Sucic, Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram. I nerazzurri di Chiv...
La Roma è pronta a tornare in campo. Domani, alle ore 12:30, gli uomini di Gasperini affronteranno il Como di Fabregas nel big match della sesta giornata di Serie A. Trasferta libera per i tifosi gial...
Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e sostituisce così lo squalificato Antonio Zappi. L'Aia dunque sceglie la linea della continuità 'promuovendo' l'ex...
Al termine del pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vi...
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