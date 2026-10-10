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Problema a un dito per Svilar: a rischio la sua presenza contro il Como

Campionato
di Paolo Rosi
Svilar
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Tiene in apprensione la Roma la situazione di Mile Svilar in vista della sfida contro il Como. Il portiere giallorosso ha accusato un problema a un dito e la sua presenza nella prossima partita di campionato è a rischio.
Con il passare dei giorni, secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, è diminuito l'ottimismo sulle condizioni dell'estremo difensore. La sua disponibilità per la gara contro il Como resta quindi in dubbio: saranno decisive le ultime valutazioni per capire se Gian Piero Gasperini potrà contare sul portiere dal primo minuto o se dovrà valutare un'alternativa tra i pali.
M. Svilar

M. Svilar

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