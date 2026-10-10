Problema a un dito per Svilar: a rischio la sua presenza contro il Como

Problema ad un dito per Mile #Svilar: a rischio la sua presenza contro il Como. Con il passare dei giorni è diminuito l'ottimismo sulle condizioni #ASRoma @tempoweb— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 10, 2026
Il talento di Emanuele Lulli non è passato inosservato in Inghilterra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Liverpool, Arsenal e Chelsea hanno acceso i riflettori sul giovane difensore della Roma, fi...
Henrikh Mkhitaryan si è raccontato n un'intervista ad Armenian Public Television. L'ex centrocampista giallorosso, oggi all'Inter, ha descritto la capitale come una città più caotica ed emotiva, mentr...
Lorenzo Pellegrini e la Roma Autistic Football Club hanno fatto visita alla Casa di Reclusione di Rebibbia in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Come comunicato dal club gialloros...
Nella giornata di ieri il Gruppo Friedkin ha confermato l'apertura alla cessione dell'Everton. Una notizia che ha colto di sorpresa l'allenatore David Moyes, che in conferenza stampa ha commentato la...
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