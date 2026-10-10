Dybala e Paz, Como-Romo: fuori gli assi

IL TEMPO (L. PES) - Como e Roma
a ritmo di tango. La sfida del pranzo della domenica al Sinigaglia sarà all'insegna dell'Argentina, con due fuoriclasse su tutti a dominare la scena. Diversi per età e momento della carriera, ma accomunati da un talento smisurato e da un ruolo molto simile. Dybala e Nico Paz
sono pronti a misurarsi in un match che dirà molto sul futuro del campionato di gialloro ssi e lariani, due squa-dre candidate alruolo di antagonista dell'Inter (che scenderà in campo oggi pomeriggio col Parma per allungare) e dalla forte identità. Il dieci di casa è reduce dalle magie con la nazionale, tra culle ultime nella serata d'addio di Messi all'Albiceleste. La Joya, invece, è rimasta nella Capitale per lavorare e mantenere una forma che finora gli ha regalato il miglior avvio in termini di minutaggio conia maglia della Roma. Sono loro ì due fari di Gasp e Fabregas
, coloro ai quali aggrapparsi quando la contesa si fa più dura o ai quali affidare il pallone per invent are trovando spazi anche dove, svolte, non ci sono. Tecnica e genialità che conquistano e deliziano tifosi ed appassionati: un gole un assist per l'ex Real mentre addirittura quattro assist per Paulo che cerca ancora la prima «Joya» in stagione e magari, perché no, proprio davanti allagiovane stel-la del Como. Non solo loro, però, a rappre-sentare l'Argentina sul rettangolo verde. Tra i ventidue che inizieranno la partita, quasi certamente ci saranno anche Molina e Perrone, uomini chiave per i due tecnici anche se con compiti diversi. E attenzione anche a Soulé
: anche lui, come Paz, è reduce dal viaggio intercontinenta-le, e si gioca una maglia sulla trequarti nell'unico vero ballottaggio tra le gila giallorosse. Gasperini, infatti, dovrà scegliere chi schierare alle spalle della«Dybalen» tra Matias, Pellegrini e Mora
, che negli ultimi allenamenti ha dato buoni segnali ma attenzione a Soulé che in una gara così delicata potrebbe spuntar-la. In corsa anche il numero sette che però è fermo da sei mesi e potrebbe trovare minutaggio a gara in corso, oltre a rappresentare una risorsa per il centrocampo vista l'assenza di Cristante
. Per il resto pochi dubbi con N'Dicka nettamente avanti su Balerdi al centro della difesa e Wesley ormai recuperato a fare coppia con Molina sulle fasce. Lulli pronto a dare una mano così come Castro davanti. Un altro argentino ancora in cerca del primo gol con la Roma. Una partita, quella in riva al lago, molto attesa per questa ripresa del campionato e che si preannuncia scoppiettante, soprattutto dal punto di vista delle soluzioni tattiche. Fabregas e Gasperini hanno sempre dato «uno schiaffo» ciascuno in queste prime due stagioni del tecnico spagnolo in A, e ora entrambi vogliono spuntarla, anche per dimostrare di essere più bravi l'uno all'altro.