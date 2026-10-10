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Instagram, Svilar: "Non ci voleva proprio adesso. Sono determinato a tornare più forte di prima"

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di gabrielechianello
Svilar
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Il portiere della Roma Mile Svilar ha subito la frattura del quinto dito del piede, infortunio che lo costringerà a saltare diversi impegni fondamentali per la squadra giallorossa. Un'assenza importante per la Roma, che dovrà quindi fare a meno di uno dei protagonisti assoluti del grande inizio di stagione. Sul proprio profilo Instagram il numero 99 ha espresso tutta la sua frustrazione: "Non ci voleva proprio adesso, ma fa parte (del gioco). Sono già concentrato sul recupero e determinato a tornare più forte di prima! Nel frattempo, forza Roma sempre. Fiducia nel processo".

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