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VIDEO - L'annuncio di Gasperini: "Svilar fuori almeno un mese, ora toccherà a Gollini"

Campionato
di Paolo Rosi
gasperini conferenza como 1
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Brutte notizie per la Roma alla vigilia della sfida contro il Como. Mile Svilar resterà fuori per alcune settimane a causa di una frattura da stress al quinto dito, rimediata durante una spinta in allenamento. A confermarlo è stato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: «Si è creata questa frattura che non è scomposta, però richiederà un mese almeno di guarigione».
Lo staff medico sta valutando se intervenire con un rinforzo o una vite, una scelta che potrebbe portare il rientro alla prossima sosta. «È una brutta tegola, ma a volte succedono anche degli imprevisti come questi», ha aggiunto l'allenatore, che ha chiaro il sostituto: Pierluigi Gollini. «Prepareremo Gollini, sarà lui a sostituirlo. Avrà il modo di tornare a essere un portiere importante che è stato per un certo periodo».
Per il resto, Gasperini ha confermato il rientro di tutti gli effettivi, fatta eccezione per Bryan Cristante, già indisponibile, e Koulierakis, alle prese con una contusione rimediata nella partita contro la Germania. Quest'ultimo salterà la gara di domani, ma dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima.

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