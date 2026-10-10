Como-Roma, i convocati di Gasperini: out Svilar e Cristante. C'è Vasquez

Domani alle 12.30 la Roma sfiderà il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati: out come annunciato sia Svilar che Cristante. Presenti e recuperati invece Wesley e Malen. Torna anche Vasquez.

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

(asroma.com)