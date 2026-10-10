News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Como-Roma, i convocati di Gasperini: out Svilar e Cristante. C'è Vasquez

Comunicati As Roma
di gabrielechianello
gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Domani alle 12.30 la Roma sfiderà il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati: out come annunciato sia Svilar che Cristante. Presenti e recuperati invece Wesley e Malen. Torna anche Vasquez.
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora 
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
(asroma.com)
VAI AL COMUNICATO

Leggi anche

Vasquez inserito in lista Serie A da Gasperini: sarà lui il vice GolliniVasquez inserito in lista Serie A da Gasperini: sarà lui il vice Gollini
VIDEO - Gasperini e il rapporto con l'ambiente romano: "Non devo portare nessuno dalla mia parte, è la passione dei tifosi a contagiare noi"VIDEO - Gasperini e il rapporto con l'ambiente romano: "Non devo portare nessuno dalla mia parte, è la passione dei tifosi a contagiare noi"
VIDEO - Gasperini e il rapporto con i Friedkin: "Per fare un grande società ci vuole una proprietà coinvolta. Mi hanno convinto che si può fare un lavoro importante"VIDEO - Gasperini e il rapporto con i Friedkin: "Per fare un grande società ci vuole una proprietà coinvolta. Mi hanno convinto che si può fare un lavoro importante"

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, l'Inter supera 3-0 il Parma: a segno Sucic, Calhanoglu e Thuram

L'Inter non sbaglia e senza problemi supera il Parma di Alberto Gilardino per 3-0. Tre gol arrivati tutti nel primo tempo. A segno Sucic, Calhanoglu su calcio di rigore e Thuram.  I nerazzurri di Chiv...

e6e05ad9684e-gettyimages-2295240028

Como-Roma tutte le info per i tifosi giallorossi. Cancelli aperti dalle 10:30

La Roma è pronta a tornare in campo. Domani, alle ore 12:30, gli uomini di Gasperini affronteranno il Como di Fabregas nel big match della sesta giornata di Serie A. Trasferta libera per i tifosi gial...

images (89)

AIA, Massini eletto nuovo presidente: è il successore dello squalificato Zappi

Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e sostituisce così lo squalificato Antonio Zappi. L'Aia dunque sceglie la linea della continuità 'promuovendo' l'ex...

Scala

Roma Primavera, Scala dopo il pareggio con l'Empoli: "Mi aspetto molto di più"

Al termine del pareggio contro l'Empoli nella sesta giornata di campionato Mattia Scala ha analizzato la prestazione della Roma, sottolineando le occasioni sprecate e gli aspetti su cui lavorare in vi...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Conferenza stampa, GASPERINI "Svilar ha una frattura da stress: starà fuori un mese. Domani out anche Koulierakis. La passione della gente ci coinvolge" (VIDEO)

6ac8d476c0637.jpeg (1)

Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

Svilar

Problema a un dito per Svilar: a rischio la sua presenza contro il Como

dan ryan corbin friedkin

Tutto sulla Roma e tre miliardi nell’hockey: svelato lo scenario dei Friedkin dopo l’era Everton

mkhitaryan inter

Mkhitaryan: "A Roma sono emotivi: se vinci due partite pensano allo Scudetto, se perdi diventa il caos. A Milano mi sento più rilassato"

david moyes

Everton, Moyes: "La cessione dei Friedkin? Sono rimasto sorpreso. Pensavo restassero a lungo ma qualcosa si poteva intuire visto il mercato estivo"

VAI AL CANALE
Foto
La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Pellegrini e la AS Roma Autistic FC in visita a Rebibbia 10.10.2026

Pellegrini e la AS Roma Autistic FC in visita a Rebibbia 10.10.2026

Loading