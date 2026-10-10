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VIDEO - Gasperini e il rapporto con l'ambiente romano: "Non devo portare nessuno dalla mia parte, è la passione dei tifosi a contagiare noi"

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di Paolo Rosi
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Gian Piero Gasperini ha parlato del rapporto con il pubblico giallorosso alla vigilia di Roma-Como, in programma domani. Alla domanda sulla volontà di portare l'ambiente dalla propria parte, l'allenatore ha chiarito il suo punto di vista, sottolineando quanto la passione dei tifosi rappresenti una spinta per la squadra.
«Io non devo portare nessuno dalla mia parte. È il contrario: è la gente con questa passione enorme per la squadra che contagia me e la squadra», ha dichiarato il tecnico. Gasperini ha poi evidenziato l'importanza di giocare davanti a uno stadio pieno: «Sicuramente giocare in questa passione e entusiasmo, con lo stadio pieno, è qualcosa di molto favorevole. La squadra e i giocatori lo sentono particolarmente».

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