🟡🔴 VIDEO - Gasperini e il rapporto con i Friedkin: "Per fare un grande società ci vuole una proprietà coinvolta. Mi hanno convinto che si può fare un lavoro importante" ➡️ https://t.co/jhBBQ3Rn6K #AsRoma https://t.co/LINMrNM8rD— laroma24.it (@LAROMA24) October 10, 2026
L'infortunio di Svilar cambia i piani della Roma che dovrà far a meno del numero 99 per i prossimi impegni. Infatti, come confermato dall'allenatore della Roma Gasperini, a giocare dal primo minuto sa...
Giornata di vigilia anche in casa Como. Domani i lariani affronteranno la Roma di Gian Piero Gasperini nel lunch match della sesta giornata di Serie A, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le...
Gian Piero Gasperini ha parlato del rapporto con il pubblico giallorosso alla vigilia di Roma-Como, in programma domani. Alla domanda sulla volontà di portare l'ambiente dalla propria parte, l'allenat...
La Roma Primavera torna in campo oggi alle 15:00 per affrontare l'Empoli al Tre Fontane, nella gara valida per il campionato Primavera 1. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha c...
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