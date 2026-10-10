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VIDEO - Gasperini e il rapporto con i Friedkin: "Per fare un grande società ci vuole una proprietà coinvolta. Mi hanno convinto che si può fare un lavoro importante"

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di Paolo Rosi
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Gian Piero Gasperini torna sul ruolo della proprietà e sulla necessità di un maggiore coinvolgimento della società per far crescere la Roma. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Como, l'allenatore ha spiegato di considerare la presenza della dirigenza un elemento importante per costruire un progetto ambizioso, anche in vista dei prossimi traguardi del club.
«Fanno quello che ritengono più opportuno. Io semplicemente penso che per far grande una squadra sia in Italia che a livello internazionale, visto che ci saranno stadio e centenario, ci sia bisogno di una società coinvolta», ha dichiarato Gasperini. Il tecnico ha poi ricordato i colloqui avuti con Dan Friedkin e Ryan Friedkin prima del suo arrivo: «Io sono venuto alla Roma dopo aver conosciuto Dan e Ryan Friedkin e questo mi ha convinto che si potesse fare un lavoro importante. Spero che siamo ancora a quella visione».

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