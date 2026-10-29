Udinese, Okoye avverte la Roma: "Sabato prendiamo i punti" (VIDEO)

Maduka Okoye lancia subito la sfida alla Roma. Dopo lo 0-0 ottenuto dall’Udinese sul campo del Parma, il portiere bianconero ha già rivolto lo sguardo alla gara di sabato 31 ottobre contro i giallorossi, in programma alle 18 al Bluenergy Stadium. lancia subito la sfida alla. Dopo losul campo del, il portiere bianconero ha già rivolto lo sguardo alla gara dicontro i giallorossi, in programma

Okoye è stato tra i protagonisti del pareggio del Tardini, anche grazie al rigore parato che ha permesso ai friulani di mantenere inviolata la porta. Una prestazione che gli è valsa anche il premio di MVP della partita.

La pagina TikTok dell’Udinese ha poi pubblicato un video per celebrare la sua prova. Nel filmato il portiere ringrazia i tifosi e manda un messaggio in vista della sfida contro la squadra di Gasperini: «Grazie bianconeri, sabato prendiamo i punti. In bocca al lupo».