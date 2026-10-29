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Dybala, la lesione è smaltita e non c'è stata nessuna ricaduta: ieri l'argentino ha svolto fisioterapia

Trigoria
di Fabio D'Ascanio
Dybala
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Gian Piero Gasperini attende il rientro di Paulo Dybala. L'argentino, che non è stato convocato con il match contro il Cagliari nonostante il rientro in gruppo avvenuto domenica, non ci sarà nemmeno nella trasferta di Udine. Come riportato dal quotidiano, il numero 21 giallorosso non ha subito nessuna ricaduta e la lesione accusata contro il Real Madrid è completamente smaltita.
Prudenza e qualche fastidio accusato prima del Cagliari, sono stati i fattori che hanno fatto frenare lo staff medico. Ieri la Joya ha svolto fisioterapia a Trigoria e le sue condizioni verranno monitorare giorno dopo giorno. Il fantasista vuole esserci per la sfida di Champions League contro il Manchester United.
(Il Tempo)

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