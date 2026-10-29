MASSIMO ASCOLTO - PES: "Dybala vuole giocare col Manchester United" - TREVISANI: "Se non dovesse esserci, lo farei riposare anche col Sassuolo"

Il recupero di Paulo Dybala in vista dei prossimi impegni della Roma è uno dei temi principali affrontati oggi dalle radio romane . Lorenzo Pes lascia aperta la possibilità di vedere l'argentino già contro il Manchester United, mentre Riccardo Trevisani invita alla prudenza per evitare ricadute. Spazio anche alle condizioni di Svilar e Koné e al momento delle altre big di Serie A.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Denoto che il mercato abbia portato delle buone alternativa ma che non siano in grado di fare i titolari. Nel momento in cui ti manca Malen te ne accorgi subito (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

Quella di ieri è stata una serata favorevole, a prescindere dal fatto che il bottino poteva essere ancora più ricco: l'Inter vista contro il Venezia non mi ha convinto del tutto. Tuttavia, il 4-2 del Milan contro il Bologna a San Siro è l'esito più rilevante, subito dopo il successo di Marassi. Le ambizioni scudetto della Roma, a questo punto, non saranno legate unicamente al cammino dei giallorossi, ma dipenderanno soprattutto dai nerazzurri (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Ieri c’era un rigore nel primo tempo per il Venezia e il gol dello 0-1 è irregolare. Il fallo a inizio azione è evidente, e mi lascia l’amaro in bocca. I punti di ora valgono come quelli di fine anno, è la somma che fa il totale (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Dybala ieri ha fatto solo fisioterapia, ma resto convinto che voglia giocare la partita di Champions contro il Manchester United. La lesione è smaltita, teoricamente si può allenare, ha superato il problema fisico. Ora sta ai medici, che conoscono il profilo muscolare del calciatore, ma soprattutto a lui: le sensazioni, lo sappiamo, sono fondamentali. Oggi probabilmente proverà a tornare magari parzialmente in gruppo. Io questa porta aperta per Manchester, per Udine vediamo, sarebbe importante averlo anche in panchina (LOREZO PES, Tele Radio Stereo - 92,7)

Svilar, non avendo problemi con la Nazionale, lo si può far tornare in campo anche prima della sosta. Oggi è una giornata importante e ci saranno aggiornamenti dopo che ha lavorato tanto ad Anversa. Koné invece lo farei ritornare in campo dopo la sosta per evitare polemiche con la Francia (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Tutte le squadre sono stanche: Inter, Milan e Roma. Ieri ci sono stati tanti errori arbitrali a Venezia, sempre perché i nomi sono gli stessi. I rossoneri hanno perso anche Tomori, Pulisic è entrato dopo. Dybala? Vediamo quello che succederà, sicuramente si vuole evitare una ricaduta, quindi se non dovesse esserci col Manchester magari gli farei saltare anche la partita col Sassuolo per averlo al 100% dopo la sosta (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)