Roma Primavera, Arena dopo il pareggio contro lo United: "Punto meritato,siamo un gruppo unito, non molliamo mai"

1-1 grazie a un calcio di rigore glaciale trasformato da Antonio Arena. Un punto di platino e una grande prova di maturità per la Primavera della Roma nel quarto Matchday di UEFA Youth League . Sul campo del Manchester United, i ragazzi di Mattia Scala vanno sotto nel punteggio ma non scompongono la loro trama, trovando nel finale il meritato pareggio pergrazie a un calcio di rigore glaciale trasformato da Antonio

Al termine della sfida, proprio l'attaccante giallorosso, decisivo dagli undici metri, è intervenuto ai microfoni del club per analizzare la prova della squadra e il peso del suo gol.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Partiamo dal calcio di rigore. Quanta pressione sentivi?

"Quando sei sotto 1-0 e a pochi minuti dalla fine c’è tanta pressione, è normale. Però sono andato sul dischetto con grande fiducia, come cerco di fare ogni volta che calcio un rigore. Alla fine ho segnato ed è arrivato un punto importante, fuori casa, contro una squadra forte. Abbiamo disputato un grande secondo tempo, giocando tutti insieme e ci siamo meritati di pareggiare la partita."

Che cosa è cambiato nella ripresa?

"Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, loro sono stati bravi nella seconda metà del primo tempo a uscire bene con il loro palleggio dalla nostra pressione. Nel secondo tempo abbiamo avuto più fame, abbiamo corso di più e li abbiamo messi sotto pressione, facendo decisamente meglio."

A un certo punto la squadra è stata in campo con tanti giocatori offensivi. Come ti sei trovato?

"Chi è entrato ha fatto molto bene e questo succede sempre. Sia che si tratti di giocatori difensivi, sia offensivi. Siamo un gruppo unito e si vede, non molliamo mai. Non è la prima volta che andiamo sotto e poi la riprendiamo. Questo non è un caso."

Qualcuno era deluso per la mancata vittoria…

"Noi vogliamo sempre i tre punti. Ma dobbiamo capire che qualche volta va bene anche un punto, anche perché la partita non era semplice. Per me dobbiamo essere contenti di questa partita, abbiamo sofferto e giocato bene insieme."

Adesso si torna a Roma, da cui mancate da giovedì scorso. Come sono stati tutti questi giorni insieme?

"Sì, è stato come fare un piccolo ritiro. Ma sono arrivate due buone prestazioni. Inoltre noi stiamo bene insieme tra di noi, è difficile stare lontano da casa tanti giorni, ma siamo molto affiatati e quindi credo che ci abbia fatto molto bene."