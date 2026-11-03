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Roma Primavera, Arena dopo il pareggio contro lo United: "Punto meritato,siamo un gruppo unito, non molliamo mai"

Settore giovanile
di Francesca Altobelli
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Un punto di platino e una grande prova di maturità per la Primavera della Roma nel quarto Matchday di UEFA Youth League. Sul campo del Manchester United, i ragazzi di Mattia Scala vanno sotto nel punteggio ma non scompongono la loro trama, trovando nel finale il meritato pareggio per 1-1 grazie a un calcio di rigore glaciale trasformato da Antonio Arena.
Al termine della sfida, proprio l'attaccante giallorosso, decisivo dagli undici metri, è intervenuto ai microfoni del club per analizzare la prova della squadra e il peso del suo gol.
Di seguito le sue dichiarazioni:
Partiamo dal calcio di rigore. Quanta pressione sentivi?
"Quando sei sotto 1-0 e a pochi minuti dalla fine c’è tanta pressione, è normale. Però sono andato sul dischetto con grande fiducia, come cerco di fare ogni volta che calcio un rigore. Alla fine ho segnato ed è arrivato un punto importante, fuori casa, contro una squadra forte. Abbiamo disputato un grande secondo tempo, giocando tutti insieme e ci siamo meritati di pareggiare la partita."
Che cosa è cambiato nella ripresa?
"Abbiamo giocato contro una squadra molto fisica, loro sono stati bravi nella seconda metà del primo tempo a uscire bene con il loro palleggio dalla nostra pressione. Nel secondo tempo abbiamo avuto più fame, abbiamo corso di più e li abbiamo messi sotto pressione, facendo decisamente meglio."
A un certo punto la squadra è stata in campo con tanti giocatori offensivi. Come ti sei trovato?
"Chi è entrato ha fatto molto bene e questo succede sempre. Sia che si tratti di giocatori difensivi, sia offensivi. Siamo un gruppo unito e si vede, non molliamo mai. Non è la prima volta che andiamo sotto e poi la riprendiamo. Questo non è un caso."
Qualcuno era deluso per la mancata vittoria…
"Noi vogliamo sempre i tre punti. Ma dobbiamo capire che qualche volta va bene anche un punto, anche perché la partita non era semplice. Per me dobbiamo essere contenti di questa partita, abbiamo sofferto e giocato bene insieme."
Adesso si torna a Roma, da cui mancate da giovedì scorso. Come sono stati tutti questi giorni insieme?
"Sì, è stato come fare un piccolo ritiro. Ma sono arrivate due buone prestazioni. Inoltre noi stiamo bene insieme tra di noi, è difficile stare lontano da casa tanti giorni, ma siamo molto affiatati e quindi credo che ci abbia fatto molto bene."
asroma.com

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