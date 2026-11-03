Youth League, Manchester United-Roma 1-1: giallorossi quinti con 7 punti

Roma Primavera nella quarta giornata della League Phase di Arena. Pareggio esterno per lanella quarta giornata della League Phase di Youth League . Sul campo del Manchester United, al Progress with Unity Stadium di Leigh, la squadra guidata da Mattia Scala ottiene un pareggio. I giallorossi arrivavano all'appuntamento europeo forti del rotondo 5-0 rifilato allo Slovan Bratislava e del successo in campionato contro l'Inter, ma nel pomeriggio inglese impattano contro i padroni di casa al termine di una sfida intensa, ripresa nel finale grazie al calcio di rigore trasformato da

MANCHESTER UNITED: Hardy; Helafu, Mills, Arner, Watson; J. Fletcher, Camacho (85′ Rooney), T. Fletcher; Mantato (70′ Ajayi), Ibragimov, Thompson (87′ Brown)

A disp.: Ford, Orozco, Eze, Ajayi, Shah, McEvoy, McCormack, Brown, Rooney.

All. Adam Lawrence.

ROMA: Kilvinger; Bonifazi, Paul, Basile (64′ Loreti); Marchetti, Gianmattei (46′ Arduini), Ballarin (74′ Romero), Maccaroni (83′ Forni), Cama; Arena, Camara (64′ Paratici).

A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Loreti, Arduini, Dattilo, Forni, Romero, Paratici, Strata.

All. Mattia Scala.

Arbitro: Jacob Karlsen (DEN). Assistenti: Martin Markus (DEN), Daniel Cortzen (DEN). Quarto uomo: Richard Aspinall (ENG).

Marcatori: 39′ Thompson (M), 78′ Arena (R)

CRONACA DEL MATCH

93' - Termina il match.

93′ – Gialli nel finale: ammoniti T.Fletcher e Mills.

92′ – Punizione insidiosa calciata da J.Fletcher, cartellino giallo per Bonifazi.

91′ – Conclusione insidiosa sventata dall'intervento di Hardy.

90′ – Assegnati quattro minuti di recupero.

87′ – Brivido per la Roma: Thompson centra l'esterno della rete, poi lascia il posto a Brown.

85′ – Entra in campo Rooney sotto lo sguardo di papà Wayne; esce Camacho.

83′ – Ultimo cambio per Scala: dentro Forni per Maccaroni.

78′ – GOL DELLA ROMA: dal dischetto si presenta Arena, che spiazza Hardy dopo un evidente tocco di mano di Camacho.

77′ – Occasione Roma: Kilvinger ferma Ibragimov, sulla ribattuta Camacho sceglie la soluzione più complicata e spreca.

76′ – Conclusione di Maccaroni murata in deviazione.

75′ – Ammonizione per Marchetti dopo una serie reiterata di falli.

74′ – Sostituzione per la Roma: Romero prende il posto di Ballarin.

72′ – Punizione potente di J.Fletcher, respinge Kilvinger.

70′ – Cambio tra le file inglesi: Ajayi rileva Mantato.

64′ – Doppio cambio per la Roma: dentro Paratici e Loreti per Camara e Basile.

63′ – Spunto personale di Camacho, che salta mezza difesa ma sbaglia la scelta finale.

54′ – Colpo di testa di Arena su torre di un compagno, palla alta sulla parte superiore della rete.

53′ – Primo ammonito del match tra gli inglesi: è Helafu.

47′ – Traversone di Marchetti sul secondo palo, controllo orientato di Cama e mancino fuori bersaglio.

46′ – Sostituzione per la Roma: Arduini subentra a Gianmattei.

45+2' - Termina qui la prima frazione di gioco.

45' - Concessi due minuti di recupero.

39' - GOL DEL MANCHESTER UNITED. Buono spunto di Mantato sulla destra, che mette il pallone al centro dell'area per Thompson: l'attaccante dei Red Devils batte Kilvinger e porta avanti i padroni di casa.

32' - Gol annullato al Manchester United. Sugli sviluppi della punizione i padroni di casa trovano la rete del vantaggio, ma l'arbitro annulla per un fallo in attacco.

31' - Basile si lascia sorprendere dal pallone e ferma J. Fletcher: altro cartellino giallo per la Roma.

30' - J. Fletcher scappa alla marcatura di Giammattei, che lo stende e viene ammonito.

27' - Intervento in ritardo di Paul su J. Fletcher: l'arbitro estrae il cartellino giallo.

23' - Spingono ora i Red Devils con la Roma che fatica a uscire dalla propria metà campo.

21' - Occasione per Watson. Il suo sinistro viene sporcato da Cama e finisce di poco al lato della porta di Kilvinger.

14' - Intervento irruento di Bonifazi su Thompson. L'arbitro richiama il difensore giallorosso, ma non estrae il cartellino.

11' - Thompson riceve sulla sinistra, si accentra e prova il tiro-cross: il pallone termina sul fondo.

6' - Roma ancora pericolosa: Cama imbuca per Arena, che prova a sorprendere Hardy di testa, ma la conclusione è debole e centrale.

1' - Subito una grande occasione per la Roma: Camara sfonda sulla sinistra e cerca Arena al centro dell'area, ma il suggerimento è leggermente impreciso e l'azione sfuma.

1' - Primo pallone giocato dalla Roma