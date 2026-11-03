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Youth League, Manchester United-Roma 1-1: giallorossi quinti con 7 punti

Settore giovanile
di Matteo Esposito
arena
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Pareggio esterno per la Roma Primavera nella quarta giornata della League Phase di Youth League. Sul campo del Manchester United, al Progress with Unity Stadium di Leigh, la squadra guidata da Mattia Scala ottiene un pareggio. I giallorossi arrivavano all'appuntamento europeo forti del rotondo 5-0 rifilato allo Slovan Bratislava e del successo in campionato contro l'Inter, ma nel pomeriggio inglese impattano contro i padroni di casa al termine di una sfida intensa, ripresa nel finale grazie al calcio di rigore trasformato da Arena.
MANCHESTER UNITED: Hardy; Helafu, Mills, Arner, Watson; J. Fletcher, Camacho (85′ Rooney), T. Fletcher; Mantato (70′ Ajayi), Ibragimov, Thompson (87′ Brown)
A disp.: Ford, Orozco, Eze, Ajayi, Shah, McEvoy, McCormack, Brown, Rooney.
All. Adam Lawrence.
ROMA: Kilvinger; Bonifazi, Paul, Basile (64′ Loreti); Marchetti, Gianmattei (46′ Arduini), Ballarin (74′ Romero), Maccaroni (83′ Forni), Cama; Arena, Camara (64′ Paratici).
A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Loreti, Arduini, Dattilo, Forni, Romero, Paratici, Strata.
All. Mattia Scala.
Arbitro: Jacob Karlsen (DEN). Assistenti: Martin Markus (DEN), Daniel Cortzen (DEN). Quarto uomo: Richard Aspinall (ENG).
Marcatori: 39′ Thompson (M), 78′ Arena (R)
CRONACA DEL MATCH
93' - Termina il match.
93′ – Gialli nel finale: ammoniti T.Fletcher e Mills.
92′ – Punizione insidiosa calciata da J.Fletcher, cartellino giallo per Bonifazi.
91′ – Conclusione insidiosa sventata dall'intervento di Hardy.
90′ – Assegnati quattro minuti di recupero.
87′ – Brivido per la Roma: Thompson centra l'esterno della rete, poi lascia il posto a Brown.
85′ – Entra in campo Rooney sotto lo sguardo di papà Wayne; esce Camacho.
83′ – Ultimo cambio per Scala: dentro Forni per Maccaroni.
78′ – GOL DELLA ROMA: dal dischetto si presenta Arena, che spiazza Hardy dopo un evidente tocco di mano di Camacho.
77′ – Occasione Roma: Kilvinger ferma Ibragimov, sulla ribattuta Camacho sceglie la soluzione più complicata e spreca.
76′ – Conclusione di Maccaroni murata in deviazione.
75′ – Ammonizione per Marchetti dopo una serie reiterata di falli.
74′ – Sostituzione per la Roma: Romero prende il posto di Ballarin.
72′ – Punizione potente di J.Fletcher, respinge Kilvinger.
70′ – Cambio tra le file inglesi: Ajayi rileva Mantato.
64′ – Doppio cambio per la Roma: dentro Paratici e Loreti per Camara e Basile.
63′ – Spunto personale di Camacho, che salta mezza difesa ma sbaglia la scelta finale.
54′ – Colpo di testa di Arena su torre di un compagno, palla alta sulla parte superiore della rete.
53′ – Primo ammonito del match tra gli inglesi: è Helafu.
47′ – Traversone di Marchetti sul secondo palo, controllo orientato di Cama e mancino fuori bersaglio.
46′ – Sostituzione per la Roma: Arduini subentra a Gianmattei.
45+2' - Termina qui la prima frazione di gioco.
45' - Concessi due minuti di recupero.
39' - GOL DEL MANCHESTER UNITED. Buono spunto di Mantato sulla destra, che mette il pallone al centro dell'area per Thompson: l'attaccante dei Red Devils batte Kilvinger e porta avanti i padroni di casa.
32' - Gol annullato al Manchester United. Sugli sviluppi della punizione i padroni di casa trovano la rete del vantaggio, ma l'arbitro annulla per un fallo in attacco.
31' - Basile si lascia sorprendere dal pallone e ferma J. Fletcher: altro cartellino giallo per la Roma.
30' - J. Fletcher scappa alla marcatura di Giammattei, che lo stende e viene ammonito.
27' - Intervento in ritardo di Paul su J. Fletcher: l'arbitro estrae il cartellino giallo.
23' - Spingono ora i Red Devils con la Roma che fatica a uscire dalla propria metà campo.
21' - Occasione per Watson. Il suo sinistro viene sporcato da Cama e finisce di poco al lato della porta di Kilvinger.
14' - Intervento irruento di Bonifazi su Thompson. L'arbitro richiama il difensore giallorosso, ma non estrae il cartellino.
11' - Thompson riceve sulla sinistra, si accentra e prova il tiro-cross: il pallone termina sul fondo.
6' - Roma ancora pericolosa: Cama imbuca per Arena, che prova a sorprendere Hardy di testa, ma la conclusione è debole e centrale.
1' - Subito una grande occasione per la Roma: Camara sfonda sulla sinistra e cerca Arena al centro dell'area, ma il suggerimento è leggermente impreciso e l'azione sfuma.
1' - Primo pallone giocato dalla Roma
Youth League

APPENA ARRIVATO

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