Slitta la firma di D'Amico. Ultimi dettagli da risolvere

IL TEMPO (L.P.) - L'attesa si prolunga. Quella che doveva essere la settimana di D'Amico si è trasformata in un altro periodo di stasi. C'è ancora da lavorare per l'uscita di Tony D'Amico dall'Atalanta e, di conseguenza, per L'annuncio come nuovo direttore sportivo della Roma. Nulla di preoccupante o che possa compromettere l'arrivo del dirigente abruzzese nella Capitale, ma tempi tecnici per risolvere il contratto che lo legava ai nerazzurri per un altro anno. D'Amico, di fatto, ha già iniziato a lavorare sulla costruzione della rosa per il futuro insieme alla vecchia conoscenza Gasperini col quale a Bergamo ha condiviso tre stagioni. Una situazione che si è leggermente complicata negli ultimi giorni ma che all'inizio della settimana porterà all'ufficializzazione dell'accordo con i giallorossi.

L'ex Verona è pronto a firmare un contratto di 3-4 anni a 1.5 milioni a stagione e sarà il quarto ds dell'era Friedkin. Tante le questioni sulla scrivania di Trigoria pronte a essere valutate, dalla situazione legata alle scadenze del 30 giugno ai rinnovi di contratto dei calciatori in scadenza fino alle strategie per il mercato in entrata. Situazioni che certamente questo rallentamento nella firma con la Roma ha complicato, ma la voglia di partire è rimasta la stessa. Ora però bisogna partire.