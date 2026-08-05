Ritiro Roma: palestra per chi ha giocato in amichevole. Partitella a campo ridotto ed esercizio di forza per i subentrati. Navette per Malen (FOTO E VIDEO)

Prosegue il lavoro della Roma in Galles. Nella giornata odierna è prevista una sessione pomeridiana che ha avuto inizio alle ore 16. Prima c'è stata una parte video, poi sono scesi in campo solamente i calciatori subentrati nell'amichevole di ieri contro il Newport.

Segui in diretta

17:10 - Iniziata la partitella classica a campo ridotto

17:00 - Non prende parte all'esercitazione di forza Malen che prima della partitella ha iniziato a svolgere delle navette insieme al preparatore atletico

🏃🏻♂️ Serie di navette per #Malen 💪🏻



🇳🇱L’olandese per una parte dell’allenamento odierno ha lavorato insieme al preparatore atletico 👥#ASRoma pic.twitter.com/Nys8OnUOdG — laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026

16:59 - Inizia anche un'esercitazione di forza. Sprint con sovraccarico per sviluppare la capacità di accelerazione

💪🏻 Esercitazione di forza per i giallorossi. Sprint con sovraccarico 🏃🏻♂️#ASRoma pic.twitter.com/hCbF3sWeH3 — laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026

16:57 - Inizia la partitella a campo ridotto con porte a specchio. Quando il mister chiama il cambio campo i due gruppi si spostano sull'altra porzione di campo

16:37 - La squadra comincia il lavoro in campo un classico torello

16:32 - Sul campo laterale si allenano i portiere insieme al preparatore Farelli

16:30 - Entrati in campo! A disposizione i calciatori subentrati nell'amichevole di ieri contro il Newport. Per gli altri solo lavoro di scarico in palestra.

15:58 - Presenti alcuni tifosi a bordo campo. La squadra ha iniziato la sessione con una seduta video