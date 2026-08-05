Ritiro Roma: palestra per chi ha giocato in amichevole. Partitella a campo ridotto ed esercizio di forza per i subentrati. Navette per Malen (FOTO E VIDEO)

🏃🏻♂️ Serie di navette per #Malen 💪🏻— laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026
🇳🇱L’olandese per una parte dell’allenamento odierno ha lavorato insieme al preparatore atletico 👥#ASRoma pic.twitter.com/Nys8OnUOdG
💪🏻 Esercitazione di forza per i giallorossi. Sprint con sovraccarico 🏃🏻♂️#ASRoma pic.twitter.com/hCbF3sWeH3— laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026
Dopo aver presenziato alla gara amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è presente anche oggi al centro sportivo d'allenamento in cui si sta svolgendo il ritiro della Roma a Hensol, in Gall...
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