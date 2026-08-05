Ritiro Roma, la seduta d’allenamento odierna: dal torello alle partitine (VIDEO)

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali (sabato ad attendere i giallorossi ci sarà il Brighton). Ecco il video con alcuni dei momenti più significativi dell’allenamento.