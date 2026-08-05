Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ll Torino vorrebbe tenere Cacciamani, giovane esterno finito nel mirino della Roma. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, la richiesta di Cairo non sarebbe di 25, ma di 15+5 milioni e la vo...
Ultime quattro stagioni da record per Nahuel Molina. Come riferito da Opta Paolo su X, infatti, l'esterno dell'Atletico Madrid, vicino alla Roma, è il secondo difensore per gol e assist a quota 25 (9...
Nahuel Molina è vicinissimo alla Roma. L'affare con l'Atletico Madrid ha subito una grossa accelerata e il laterale argentino potrebbe diventare giallorosso già nelle prossime ore. LIVE 9:54 - Arriv...
Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...
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#Nusa: la #Roma può aumentare offerta al #Lipsia e per ora non molla. Restano comunque vivi i contatti per #Fofana del #Lione
Esclusiva: la #Roma non ha smesso di pensare a #Nusa l, oggi ci saranno nuovi e forse definitivi contatti con il #Lipsia (che tra l’altro apprezza #Fofana del #Lione). La corsa giallorossa per l’esterno offensivo è a due: Nusa-Fofana. Chance minime per #Tel del #Tottenham