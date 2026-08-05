Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

Alfredo Pedullà @ AlfredoPedulla

Esclusiva: la #Roma non ha smesso di pensare a #Nusa l, oggi ci saranno nuovi e forse definitivi contatti con il #Lipsia (che tra l’altro apprezza #Fofana del #Lione). La corsa giallorossa per l’esterno offensivo è a due: Nusa-Fofana. Chance minime per #Tel del #Tottenham