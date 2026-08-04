Calciomercato Roma, dalla Turchia: Endrick ha comunicato al Real Madrid di voler lasciare il club

La Roma valuta diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tony D'Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini rinforzi di livello e il focus principale è certamente sull'attacco. Tra i nomi apprezzati c'è anche quello di Endrick. Il brasiliano classe 2006 piace anche per la duttilità, potendo agire da ala e da punta centrale. Sul possibile affare potrebbe essere arrivata una svolta: come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, Endrick ha comunicato al Real Madrid di voler andare via in questa sessione di calciomercato. La Roma, quindi, potrebbe tentare l'affondo decisivo.

🚨 Endrick, Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulubüne iletti! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 4, 2026