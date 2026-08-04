News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma, il diktat dei Friedkin è chiaro: contenimento dei costi e cessione pesante. Soulé il nome caldo

Esclusive
di Paolo Rosi
martedì, 04 agosto 2026 alle 18:29
soulé cannes
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma si prepara a un mercato dettato in buona parte dalle esigenze di bilancio. Dalla proprietà è arrivato un diktat chiaro alla dirigenza: contenere i costi e provare a portare a termine almeno una cessione importante entro la fine della sessione. Il nome che torna con insistenza è quello di Matias Soulé, seguito da diversi club ma finora mai davvero vicino a lasciare Trigoria per una cifra ritenuta congrua dal club. Nelle prossime ore è previsto un contatto diretto tra Martin Guastadisegno, agente dell'argentino, il nuovo CEO John Galantic e il ds Tony D'Amico. Un incontro decisivo per capire l'effettiva disponibilità della Roma a privarsi del fantasista ex Juventus, che finora ha sempre ribadito la volontà di restare in Europa e di giocarsi le sue chance in giallorosso, ma che alle giuste condizioni economiche potrebbe diventare la cessione pesante richiesta dalla proprietà per far quadrare i conti.
Capitolo terzino destro: le difficoltà nella trattativa con il Feyenoord per Read stanno spingendo la Roma a valutare con maggiore attenzione la pista alternativa che porta a Nahuel Molina. L'argentino, seguito da tempo, si può chiudere a circa la metà del costo del giocatore del Feyenoord: la Roma ha offerto all'Atletico 10-12 milioni di euro di base fissa, cifra che renderebbe l'operazione decisamente più sostenibile rispetto all'altro obiettivo.
Per l'attacco, il nome preferito resta sempre quello di Nusa, ma i costi richiesti rimangono elevatissimi. È possibile che la Roma decida di attendere e cercare l'occasione giusta dopo Ferragosto, quando i prezzi dei cartellini tenderanno a scendere notevolmente e le big d'Europa inizieranno a liberarsi degli esuberi. Resta comunque da tenere in considerazione anche il nome di Endrick, in uscita dal Real Madrid.
Sul fronte societario, Gasperini ha accolto con favore l'arrivo di Galantic, di cui avverte la vicinanza quotidiana anche nel ritiro gallese, dove i due si confrontano ogni giorno in italiano. Il tecnico è convinto che la presenza di un CEO con cui dialogare direttamente possa snellire le trattative di mercato, specialmente quando servirà ottenere in tempi rapidi il via libera della famiglia Friedkin su eventuali operazioni da chiudere in fretta.
LR24

APPENA ARRIVATO

esterni

Ezzalzouli, Nusa, Schade o Bahoya: cosa cambia tra i 4 esterni più nominati per la Roma

ago 04, 18:20

LAROMA24.IT – È passata poco più di una settimana da quando Summerville ha preferito l’Arabia e costretto la Roma, e chiunque ne parli, a riprendere in mano l’anagrafe degli esterni sinistri, di piede...

Newport-Roma

NEWPORT-ROMA: segui in tempo reale. Subito pericolosi i padroni di casa (FOTO E VIDEO))

ago 04, 18:11

La Roma scende in campo oggi, martedì 4 agosto, per affrontare il Newport nel test amichevole in programma in Galles. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini prosegue la preparazione precampiona...

pellegrini ig 04082026

VIDEO - Instagram, Pellegrini prosegue nel recupero dall'infortunio: nuovo video social del suo allenamento individuale

ago 04, 17:35

Lorenzo Pellegrini prosegue il suo programma di recupero individuale lontano dai compagni, in attesa di novità sul rinnovo contrattuale. Dopo la storia Instagram pubblicata ieri che lo ritraeva al lav...

cacciamani

Calciomercato Roma, previsto un incontro con il Torino per Cacciamani

ago 04, 15:45

La Roma continua a muoversi sul mercato e guarda anche ai giovani prospetti italiani. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, è previsto un incontro tra il club giallorosso e il T...

NOTIZIE POPOLARI
molina

LIVE - Calciomercato Roma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid rifiuta l'offerta per Molina, anche il giocatore non è soddisfatto

ago 04, 15:17
images (44)

Calciomercato Roma: per Nusa cambia la strategia

ago 04, 10:41
Nusa

Calciomercato Roma: Nusa o Fofana per l'attacco, è corsa a due. Chance minime per Tel

ago 04, 8:52
Fofana

Calciomercato Roma, esclusi Fofana e Leweling dagli obiettivi: si attende una risposta definitiva su Nusa

ago 03, 21:07
molina

Calciomercato Roma: nuovo tentativo per Read. In lista anche Molina

ago 04, 13:53
P36045680D7418578G

Calciomercato Roma: inserimento per Jlidi

ago 04, 11:15
VAI AL CANALE
Foto
Newport-Roma 04.08.2026

Newport-Roma 04.08.2026

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Pisilli in esclusiva a LAROMA24.IT

Loading