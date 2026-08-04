Calciomercato Roma: Nusa o Fofana per l'attacco, è corsa a due. Chance minime per Tel

Continua la trattativa tra Roma e Feyenoord per Read. Il club olandese ha detto no all'ultima offerta presentata dai giallorossi da 25 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. P...
[...] Per lo slot di trequartista mancino, il nome tenuto sotto stretta osservazione è quello di Matias Soulé della Roma, che nella capitale rischia di trovare sempre meno spazio viste le ultime mosse...
[...] La Roma è pronta a giocarsi le carte decisive per arrivare a Givairo Read, il talento del Feyenoord che in Olanda viene già accostato al nuovo Dumfries. Tony D'Amico vuole chiudere il cerchio tr...
IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - La stella polare rimane sempre e comunque lui, Gian Piero Gasperini. Il mercato della Roma è entrato in una fase cruciale, basti pensare che tra 20 giorni i giallorossi sc...
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Esclusiva: la #Roma non ha smesso di pensare a #Nusa e oggi ci saranno nuovi e forse definitivi contatti con il #Lipsia (che tra l’altro apprezza #Fofana del #Lione). La corsa giallorossa per l’esterno offensivo mancino è a due: Nusa-Fofana. Chance minime per #Tel del #Tottenham
#Nusa-#Roma: contatti diretti, nome segnalato giorni fa 👇 Sullo sfondo Said #ElMala, 2006 del #Colonia