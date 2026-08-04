Calciomercato Roma: Nusa o Fofana per l'attacco, è corsa a due. Chance minime per Tel

La Roma non molla Nusa e Fofana. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, infatti, i giallorossi non hanno smesso di pensare a Nusa e oggi ci saranno nuovi contatti con il Lipsia, forse definitivi. La corsa giallorossa per l'esterno è tra Nusa e Fofana del Lione, apprezzato dal Lipsia. Chance minime di arrivare a Tel.

Fofana, classe 2005 del Lione, rimane nella lista ristretta della Roma: l'esterno piace molto ai giallorossi, i quali hanno avuto garanzie sulle sue condizioni.