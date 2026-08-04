Calciomercato Roma: nuovo tentativo per Read. In lista anche Molina

Esclusiva: oggi nuovo tentativo per #Read, senza giochi al rialzo. In lista c’è anche #Molina dell’Atletico Madrid con #Fresneda https://t.co/iFYDrkEOuy— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 4, 2026
La Roma accelera per Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato all’Atletico Madrid un’offerta da 13 milioni di euro più 3 milioni di bo...
Antonio Arena ha voluto far sentire la propria vicinanza a Muhammed Bah dopo il grave infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cardiff. L’attaccante della Roma ha condiviso una storia su Instagr...
Nico Gonzalez è stato proposto alla Roma. L’esterno argentino della Juventus è finito tra i nomi valutati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento la pista non sembra de...
La Roma continua a seguire con attenzione la situazione di Endrick, uno dei profili monitorati per rinforzare l’attacco in questa sessione di mercato. Sul talento brasiliano del Real Madrid, però, aum...
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