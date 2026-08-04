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Calciomercato Roma, offerta all’Atletico Madrid per Molina: sul piatto 13 milioni più bonus

Mercato
di AlessandroLM
martedì, 04 agosto 2026 alle 15:17
bac molina
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La Roma accelera per Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato all’Atletico Madrid un’offerta da 13 milioni di euro più 3 milioni di bonus per il terzino argentino. Molina è in uscita dal club spagnolo e rappresenta uno dei principali obiettivi della Roma per rinforzare la fascia destra, in caso di risposta negativa del Feyenoord per Read. Resta ora da capire quale sarà la risposta dell’Atletico Madrid e se la proposta giallorossa sarà ritenuta sufficiente per arrivare alla fumata bianca.

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