Calciomercato Roma, offerta all’Atletico Madrid per Molina: sul piatto 13 milioni più bonus

L'#ASRoma ha offerto 13 milioni più 3 di bonus per Nahuel #Molina all'#AtleticoMadrid. Il giocatore è in uscita dal club spagnolo @tempoweb pic.twitter.com/iKejK0w6Lw— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 4, 2026
Antonio Arena ha voluto far sentire la propria vicinanza a Muhammed Bah dopo il grave infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cardiff. L’attaccante della Roma ha condiviso una storia su Instagr...
Nico Gonzalez è stato proposto alla Roma. L’esterno argentino della Juventus è finito tra i nomi valutati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento la pista non sembra de...
La Roma continua a seguire con attenzione la situazione di Endrick, uno dei profili monitorati per rinforzare l’attacco in questa sessione di mercato. Sul talento brasiliano del Real Madrid, però, aum...
La Roma sarebbe pronta, nella giornata di oggi, a fare un nuovo tentativo per Read. Ma non ci sarà nessun gioco al rialzo da parte del club. In lista ci sarebbe anche Molina secondo il giornalista e p...
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